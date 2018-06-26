HABER

Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcileri İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Türk dilini, kültürünü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içi ve dışında önemli projelere imza atan Yunus Emre Enstitüsü, "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında, 11 Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcisini İstanbul'da ağırladı - Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan: - "Enstitümüz ülkemizin kültür ve kamu diplomasisini yürüten önemli enstrümanlarından biri. Biz bu çerçevede Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya gayret ediyoruz" - Gazeteci Lu Fei: - "Amacım şu an daha çok Türkiye'nin tanıtımını yapabilmek ve daha fazla gruplar getirerek Çin'de daha güzel bir algı oluşturabilmek"

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında, 11 kişilik Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcisini, İstanbul'da ağırladı.

Türk dilini, kültürünü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içinde ve dışında önemli projelere imza atan YEE'nin "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında kente gelen Çinli heyet, Beyoğlu'ndaki Pera Müzesi'ni ziyaret etti.

Pera Müzesini gezen Çinli grup, müze ve eserler hakkında bilgilendirildi.

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan, gezi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE'nin Türkiye'nin kültür ve kamu diplomasisini yürüten önemli enstrümanlarından biri olduğunu belirterek, "Biz bu çerçevede Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kalkan, bununla ilgili olarak zaman zaman yurt dışında irtibatta oldukları kültür-sanat, medya çevrelerinden önemli isimleri de Türkiye'de ağırladıklarını ifade ederek Türkiye'nin gerçeklerini yerinde görmeleri, kapasitesini, potansiyelini fark edebilmeleri amacıyla yerinde konuk ettiklerini söyledi.

"Ülkemize çekebileceğimiz Çin'in çok önemli bir turist potansiyeli var." diyen Kalkan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın girişimleri netice verdi ve Çin'de 'Türkiye Turizm Yılı' olarak ilan edildi. Türkiye bütün kurumlarıyla bununla örtüşen birçok faaliyete imza attı, başta bakanlığımız olmak üzere. Enstitümüz de kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor ve bu kapsamda bir yıl önceden başlayarak Çin'den yaklaşık 3 grup çeşitli medya mensuplarını ve sanatçılarını ülkemizde ağırladık. Bununla ilgili programları düzenleyerek Çin'de ilan edilen Türkiye Turizm Yılı'na katkı vermeyi amaçlıyoruz.

Gelen grupların hemen hemen tamamı Türkiye'ye ilk defa geliyor. Bize aktardıkları raporlar ve yaptığımız çeşitli araştırmalarda gördük ki maalesef ülkemizin Çin'deki algısı çok olumlu değil. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Dünyada belli başlı sınırlılıklar içerisinde, ülkemize dair edindikleri bilgi ve izlenimler var. Bunu da yerinde görerek çok etkili olduğunu gördük. Türkiye'deki günlük sosyal yaşamın çeşitliliği ve rengi, Türkiye'nin ulaştığı kültür, teknoloji ve bilimdeki gücün seviyesi, konuklarımızı birebir etkiliyor. Biz buna dönük programlar ve faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

Tayfun Kalkan, nihai hedeflerinin Türkiye'yi en doğru, düzgün kaynaklardan tanıyabilecekleri YEE'nin Pekin'de yakın bir zamanda açılmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda da yoğun çalışmalar içinde Türkiye, hem bakanlıklarımız düzeyinde hem de enstitü olarak çok arzuluyoruz. Orada birkaç üniversiteyle işbirliği anlaşmamız var. Bu anlaşmadan yararlanarak oraya gönderdiğimiz Türkiye'den misafir hocalarımız, hem dilimizi hem kültürümüzü meraklı Çinli gençlere anlatmakla meşgul. Her yıl belli sayıda üniversitelerden Çinli öğrenci Türkiye'ye davet ediyoruz yaz okulumuz kapsamında." diye konuştu.

Gazeteci, yüksek yapay zeka teknolojisine dayanan haber ve bilgi hizmeti sunan bir mobil aplikasyon şirketi Yidian-Zixun'ın temsilciliğini yapan Lu Fei de Çinli grubu bu yıl Türkiye'ye getirme nedenini, "Geçen sene Türkiye'ye geldiğimde Türkiye'yi çok sevmiştim." şeklinde söyledi.

Eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında tamamladığını aktaran Fei, tarihe ve Türk yemeklerine çok meraklı olduğu için tekrar Türkiye'ye gelmek ve bunu pozitif algıya dönüştürmek için yeni grupla Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Fei, Türkiye'nin çok özel yerleri olduğunu düşündüğünü kaydederek, "Bunlar Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi gibi. Boğaz turu yapmak gibi heyecan verici etkinlikler, geziler düzenledik geçen sene. Bunun Çin'de tekrar tanıtılmasının, reklamının yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de yeni grubumuzla çok heyecanlı bir şekilde ilk başlangıcımız olan İstanbul'a geldik. Amacım şu an daha çok Türkiye'nin tanıtımını yapabilmek ve daha fazla gruplar getirerek Çin'de daha güzel bir algı oluşturabilmek." ifadesini kullandı.

Site üzerinde kullandıkları uygulamanın bir yapay zeka tarafından geliştirildiğini dile getiren Lu Fei, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yapay zekanın geliştirdiği uygulama sayesinde günlük 60 milyon kullanıcıya ulaşmakta ve kullanıcıların kullanacağı bu uygulama sayesinde Türkiye'nin reklamının yapılması da bizim için çok önemli. Uygulamada kullandığımız yapay zekanın temel özelliği, uygulamayı her gün kullanan ortalama 60 milyon kişi, uygulamayı açtığında Türkiye'de düzenlediğimiz turla ilgili resim, fotoğraf, paylaşımları görecek."

Türkiye gezisine bugün Pera Müzesi'nden başlayan Çinli heyet, geziye, yarın tarihi yarımada gezisi ile devam edecek.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!
Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi (2)Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Misafirimiz Olun" projesi çin Çinli gazeteci ve sosyal medya temsilcileri istanbul Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İlginizi Çekebilir

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.