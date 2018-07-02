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Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri Fethiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü'nün "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri, Muğla'nın Fethiye ilçesini gezdi

Yunus Emre Enstitüsü'nün, "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında ağırladığı Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri, Fethiye'de yamaç paraşütü yaptı ve mavi tura çıktı.

Türk dili, kültürü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içinde ve dışında önemli projelere imza atan Yunus Emre Enstitüsünün, "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında ilçeye gelen heyet üyeleri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 900 metre pistinden yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşun ardından mavi tura çıkan Çinli heyet Göcek Koyları'nı gezdi, teknede Çince "Efsanevi Türkiye'yi keşfet" yazılı pankart açtı.

Sosyal medya temsilcilerinden Wang Guanxiong, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez yamaç paraşütü yaptığını belirterek, "Bazı arkadaşlarım ‘Türkiye'ye gittiğinde yamaç paraşütü yap’ demişti. Ölüdeniz’in manzarası gökyüzünden çok güzel. Eşim ve çocuklarımla yine gelip yamaç paraşütü yapmak istiyorum." dedi.

Wang Guanxiong, Türklerin çok sıcak kanlı olduğunu, geziye katıldıktan sonra bakış açısının değiştiğini dile getirerek, Türkiye'de dolaştığı yerleri, düşüncelerini internet üzerinden yakınlarıyla ve arkadaşlarıyla da paylaştığını, herkese buralara gelip doğa harikası yerleri ve Türk kültürünü keşfetmelerini tavsiye ettiğini anlattı.

Sosyal medya fenomeni Ni Leichu ise dünyanın birçok yerinde yamaç paraşütü yaptığını, Ölüdeniz’in muhteşem manzarasını ve dünyanın hiçbir yerinde görmediğini belirtti.

- "Amacımız Türkiye'nin tanıtımını onların kendilerinin yapması"

Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürü Mustafa Duru da ülkenin tanıtımı için enstitü olarak Çin'den davet ettikleri heyete ülkenin farklı turistik ve tarihi yerlerini gezdirdiklerini dile getirdi.

Heyetin gazetecilerden ve sosyal medya fenomenlerinden oluştuğunu bildiren Duru, "Amacımız Türkiye'nin tanıtımını onların kendilerinin yapması. Biz onlara sadece gösteriyoruz. Gittiğimiz yerlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Onların buraları bizim için düzgün bir şekilde anlatmaları çok önemli. İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Fethiye'yi gezdiler. Oldukça etkili paylaşımlar yaptıklarını görüyoruz. Yaptıkları paylaşımlar sayesinde milyonlarca kişiye ulaştık." diye konuştu.

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