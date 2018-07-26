Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.
Ziyarete Sultanahmet Camisi ile başlayan Çinli gruba, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Özel Kalem Müdürü Mustafa Duru ile diğer ilgililer eşlik etti. Daha sonra Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı'nı gezen Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcilerine, gezdikleri tarihi yerler hakkında bilgiler verildi.
Mustafa Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında, Çin'den 16 gazeteci ve sosyal medya temsilcisinin dün İstanbul'a geldiklerini belirtti.
Duru, programın, İzmir, Kuşadası ve Fethiye ile devam edeceğini dile getirerek, "Projeyle Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri güçlendirecek projelere imza atmayı ve ülkemizin Çin'de tanınılırlığını arttırmayı amaçlıyoruz. Çin'de sosyal medya gücü yüksek profilli insanları ülkemize davet ederek oradaki Türkiye tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.
Ekibin, Türkiye'ye gelmeden sosyal medya paylaşımlarına başladığını anlatan Duru, Türkiye hakkında paylaşımlarının da devam ettiğini söyledi.
Duru, Çinli ekibin "Misafirimiz Olun" projesinin 6. grubu olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin uluslararası alanda tanınılırlığını arttırmak ve çizilen olumsuz Türkiye imajını olumlu yöne çevirmek istiyoruz. Bunu anlatarak değil de misafirlerimizin kendi gözlemleriyle yaşadıkları ülkelerde anlatmasını istedik. Çin ile başladık. Enstitü olarak bunu yaymayı düşünüyoruz. Güney Afrika, Japonya, Kore gibi ülkeleri de projeye dahil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
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