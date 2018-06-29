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Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri Kuşadası'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:56 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü'nün "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri, Aydın'ın Kuşadası ilçesini ziyaret etti

Yunus Emre Enstitüsü, “Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Çinli gazetecileri ve sosyal medya temsilcilerini Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ağırlıyor.

Türk dili, kültürü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içinde ve dışında önemli projelere imza atan Yunus Emre Enstitüsünün, "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Kuşadası’na gelen Çinli heyet, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ettikten sonra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu önderliğinde Kuşadası'ndaki Güvercinada ve Kervansaray'ı gezdi.

Çinli sosyal medya şirketi sorumlularından Lu Fei, proje kapsamında geçen yıl Türkiye'de bulunduğunu belirterek Türk misafirperverliğinden etkilendiğini, ülkenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalar yaptığını anlattı.

Türkiye'de içtenlikle karşılandıklarını dile getiren Lu Fei, "Ülkemize döndüğümüzde Türkiye'yi anlatacağız. Amacımız 2018 Türkiye ve Çin yılı olduğu için Yunus Emre Enstitüsünün de katkılarıyla bir Türkiye tanıtımı yapmak. Çin'de daha pozitif bir algı oluşturmak." dedi.
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- Çinli turist sayısı arttı

Yunus Emre Enstitüsü Organizasyon Sorumlusu Kenan Bilici, projenin 2017 yılında başladığını söyleyerek Çin’in önde gelen sosyal medya fenomenleri, gazetecileri ve televizyon yetkililerini konuk ettiklerini dile getirdi.

Gezinin İstanbul'da başladığını ve Fethiye'de son bulacağını vurgulayan Bilici, şöyle konuştu:

"Amacımız, grup üyelerinin Türkiye'deki deneyimlerini takipçileri ile paylaşmaları. Proje beklenenden daha hızlı olumlu sonuçlar gösterdi. Özellikle Fethiye bölgesinde Çinli turist sayısı bir yılda yüzde 40 artış gösterdi. Yamaç paraşütüne ciddi anlamda ilgi var. Çin turizminin ayrıca sezonu yok. Yılın 12 ayı ülkemizi ziyaret ediyorlar."

Bilici, projeyi Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den heyetlerle sürdüreceklerini kaydetti.

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"Misafirimiz Olun" projesi çin Yunus Emre Enstitüsü

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