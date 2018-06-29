Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri Kuşadası'nda

Yunus Emre Enstitüsü, “Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Çinli gazetecileri ve sosyal medya temsilcilerini Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ağırlıyor.

Türk dili, kültürü ve tarihini dünyaya tanıtmak için yurt içinde ve dışında önemli projelere imza atan Yunus Emre Enstitüsünün, "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Kuşadası’na gelen Çinli heyet, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ettikten sonra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu önderliğinde Kuşadası'ndaki Güvercinada ve Kervansaray'ı gezdi.

Çinli sosyal medya şirketi sorumlularından Lu Fei, proje kapsamında geçen yıl Türkiye'de bulunduğunu belirterek Türk misafirperverliğinden etkilendiğini, ülkenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalar yaptığını anlattı.

Türkiye'de içtenlikle karşılandıklarını dile getiren Lu Fei, "Ülkemize döndüğümüzde Türkiye'yi anlatacağız. Amacımız 2018 Türkiye ve Çin yılı olduğu için Yunus Emre Enstitüsünün de katkılarıyla bir Türkiye tanıtımı yapmak. Çin'de daha pozitif bir algı oluşturmak." dedi.

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