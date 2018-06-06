Çinli iş adamları yatırım için Van'da

VAN (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi YU Hongyang ve beraberindeki iş adamları heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Çin şirketlerinin yetkililerinden oluşan heyetle kente gelen Büyükelçi YU Hongyang, ilk olarak valiliği ziyaret ederek Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Zorluoğlu, YU Hongyang'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından, Valilik Ali Paşa Salonu'nda Türkiye'de faaliyet gösteren Çin şirketlerinin yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının başında Çinli iş adamları heyetinin Van ile ilgili soru ve görüşlerini dinleyen Zorluoğlu'na, 54 üyeli Çinli İş Adamları Derneğinin, dünyaca ünlü çok uluslu 16 şirketin temsilcisini bünyesinde bulundurduğu bilgisi verildi.

Türkiye'de farklı sektörlerde iş fırsatları bulmaya çalıştıklarını anlatan iş adamları, inşaat, iletişim, haberleşme, madencilik, petrol, doğalgaz, çevre, yeni enerji çeşitleri, şehircilik, ulaşım, tekstil ve sağlık alanlarında çözümler sunduklarını ifade ederek, Van'da yatırımlarını artırmayı ve iş birliği içerisinde olmayı hedeflediklerini açıkladı.