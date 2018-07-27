Çinli konuklar İzmir'i gezdi

İZMİR (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri, İzmir'de tarihi mekanları gezdi.

Ziyarete tarihi Saat Kulesi ile başlayan Çinli gruba, YEE Özel Kalem Müdürü Mustafa Duru ile diğer ilgililer eşlik etti. Daha sonra Kemeraltı Çarşısı, Başdurak Camisi ve Kızlarağası Hanı'nı ziyaret eden Çinli grup, bol bol fotoğraf çekti, kentle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mustafa Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında, Çin'den 16 gazeteci ve sosyal medya temsilcisinin, İstanbul gezisinin ardından İzmir'e geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Duru, "Misafirlerimiz ülkemize gelmeden önce reklamını yapmaya başladı. Şimdi de sosyal medya aracılığıyla reklamını yapıyorlar. Döndüklerinde de haberleriyle ülkelerinde Türkiye'nin tanıtımını yapmayı sürdürecekler. Hedefimiz 2020 yılında Türkiye'ye 1 milyon Çinli turistin gelmesini sağlamak." diye konuştu.