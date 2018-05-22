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Çinli noter heyetinden Türkiye'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

Kendi noterlik sistemlerini yeniden kurmayı planlayan Çin heyeti, Türkiye Noterler Birliği'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Kendi noterlik sistemlerini yeniden kurmayı planlayan Çin heyeti, Türkiye Noterler Birliği'ni ziyaret etti.

Noterler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Çin ilişkileri, Türkiye ile Çin arasındaki politik ve ticari ilişkiler, düzenli bir gelişme gösteriyor.

Ticari ve hukuki iş birliklerinde önemli rol üstlenecek iki ülkenin noterlik meslek örgütleri, İstanbul'da bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

İstanbul Noter Odası'nda yapılan görüşmeye, Çin Noterler Birliği Başkanı Hao Chiyong ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar ve beraberlerindeki heyetler katıldı.

Kendi noterlik sistemlerini yeniden kurmayı planlayan Çin, Türkiye'deki modeli yakın takibe aldı.

- Türkiye'yi örnek alacaklar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, Çin'deki özel noterlik sisteminin yeni kurulduğunu belirterek, "Bu nedenle bizdeki modeli incelemeye geldiler. Uzun zamandır Türkiye'deki sistemi yerinde incelemek istiyorlardı. Türkiye'deki noterliklerin işlem güvenliğinde geldikleri nokta, dünyada parmakla gösterilen bir yere varmış durumda. Çin gibi başka ülkeler de Türkiye'deki sistemi incelemek için geliyor." ifadelerini kullandı.

Tutar, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek gerektiğini vurgulayarak, "Her ülkenin jeopolitik konumları itibarıyla önemleri çok büyük. Çin ile Türkiye arasındaki geleneksel dostluk ilişkisine mesleki anlamda yeni iş birliklerini eklemek çok önemli. Mutlaka birbirimizden öğrenmemiz gereken mesleki konular var." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'deki noterliklerin Türkiye'deki gibi ortak bir dijital altyapıya sahip olmadığına dikkati çeken Hao Chiyong da Türkiye Noterler Birliği'nin bu konudaki çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Çin Noterler Birliği'nin şu anda Türkiye'deki gibi merkezi sistemli bir yazılım için hazırlık yaptığını aktaran Hao Chiyong ve beraberindeki heyet, Türkiye genelindeki bin 931 noterliğin ortak bir güvenli ağ üzerinden çalışmasını sağlayan Noterlik Bilgi Sistemi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Çin heyeti, yüksek işlem güvenliği sağlayan sistemin işleyişi konusunda bilgi aldı.

Noterlerin işlerinin çoğalması veya azalmasının toplumun gelişmişliğine, ekonomik durumuna, hukuku anlamasına ve eğitim seviyesine bağlı olduğuna işaret eden Hao Chiyong,şunları kaydetti:

"Bunların yüksek olduğu yerlerde noter işlemleri de çok fazla olur. Çin'in son zamanlardaki hızlı gelişmesi, halkın refah seviyesinin artması Çin'de noterlikleri çok hızlı bir şekilde büyüttü. Birçok şeyi karşılıklı konuşarak işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Heyet Türkiye Noterler Birliği

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