Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor.
Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.
Kaza yerine ambulansların sevk edildiği ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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