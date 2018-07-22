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Çinli Yang Tao, Türk bayrağı ile dondurma satışını yüzde 100 artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:08 | Son Güncelleme

ÇİN'de ünlü Maraş Dondurması'nı satan Yang Tao, son yıllarda Çinlilerin Türklere karşı artan sevgisini fırsata dönüştürmek için, sattığı dondurmaların üzerine Türk bayrağı eklettirdi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ÇİN'de ünlü Maraş Dondurması'nı satan Yang Tao, son yıllarda Çinlilerin Türklere karşı artan sevgisini fırsata dönüştürmek için, sattığı dondurmaların üzerine Türk bayrağı eklettirdi. Bayrağın satışlara katkısının beklediğinden fazla olduğunu belirten Tao, "Türk bayrağını koyduktan sonra bizim yıllık satışımız 23 tondan 55 tona yükseldi" dedi.

Yang Tao, 2016'da şehrin en büyük dondurma üreticilerinden olan Kervanhan Dondurmaları'nın ürettiği Alpedo'nun bayiliğini aldı. Aynı yıl Dubai'de tanıştığı Kahramanmaraşlı Samet Denizdolduran ile de 2017'de evlenen Tao, 5 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye'den gemilerle gönderilen dondurmaları Çin'de satmaya başladı. Çinlilerin son yıllarda Türklere karşı artan ilgisini fark eden Tao, Kahramanmaraş'taki fabrikayı arayarak kendilerine gönderilen tüm dondurma çeşitlerinin paketlerine Türk bayrağı eklenmesini istedi. Bunun üzerine fabrika, dondurma paketlerinin arkasındaki 'Made in Turkey' yazısının üzerine Türkiye haritası şeklinde Türk bayrağı ekledi. Bayrakla birlikte Yang Tao'nun satışları da arttı.

Eşiyle birlikte tatil için Kahramanmaraş'a gelen Yang Tao, sattığı dondurmaların üretildiği fabrikayı da gezdi. Kervanhan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'ndan tesis ve dondurmalar hakkında bilgi alan Tao, kendisi için özel hazırlanan dondurma şovunda eşi Samet Denizdolduran ile beraber satır ve baltayla dondurma kesti. Sattığı dondurmaların son derece hijyenik bir ortamda üretildiğini ve bundan dolayı da mutlu olduğunu belirten Tao, Türk bayrağının satışlarını beklediğinden fazla etkilediğini söyledi.

'ÇİNLİLERİN TÜRKLERE OLAN SEVİGİSİ, SATIŞLARIMIZA OLUMLU YANSIYOR'

Son yıllarda iki ülke arasında çok iyi ilişkiler kurulduğunu ve Çin'de 2018 yılının da Türkiye Turizm Yılı olduğunu ifade eden Yang Tao, tüm bunların Çinlilerin Türklere olan güvenini ve Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını artırdığını kaydetti.Türk bayrağı sayesinde dondurma satışlarının artmasıyla kısa sürede şube sayısını da 9'a çıkardıklarını ifade eden Tao, şunları söyledi:

"Türk bayrağını koyduktan sonra bizim yıllık satışımız 23 tondan 55 tona yükseldi. Yani yüzde 100 civarında bir artış var. Bunun nedeni, insanlar Çin'de Türk bayrağını gördüklerinde bu ürünün direkt Türkiye'den geldiğini anlıyorlar. Çünkü Türk bayrağı Türkiye'nin sembolüdür. Onlar için daha kolay oluyor Türk ürünü olduğunu anlamaları. Çinlilerin Türklere karşı ilgisi halihazırda mevcuttu zaten Türklere karşı bilgileri de vardı. Çin'den Türkiye'ye olan ziyaretler, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler arttığı günden beri Çinlilerin Türklere karşı sevgisi ve sempatisi daha da bir arttı. Bu da otomatikman bizim satışlarımıza yansıyor. İnsanlar Türklerle olan ilişkilerimiz artınca satışlarımız artıyor, ilgi ve güven artıyor."

KERVANCIOĞLU: GURURLUYUZ

Sami Kervancıoğlu ise, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın yakın bir zamanda Maraş dondurmasını Türk patent ve Marka Kurumu'na tescillettirdiğini hatırlatarak, patentle birlikte herkesin her dondurmayı Maraş dondurması diye satamadığını söyledi. Alpedo dondurmalarını ihraç ettikleri ülkelerin arasına bir süre önce Çin'i de eklediklerini kaydeden Kervancıoğlu, "Arkadaşlarımız Alpedo bayiliğini aldıktan sonra fabrikamızla şunu paylaştılar, 'Paketlerin arkasında Türk bayrağı istiyoruz.' 'Neden?' diye sorduğumuzda 'Çin'de bir Türkiye hayranlığı var' dediler. Biz de gurur verici Türk bayrağımızı etiketimizin üzerine koyduk ve satışlar 23 tondan 55 tona çıktı. Düşünün ne kadar fark etti, yüzde 100'ün üzerinde. Gerçekten bir Türkiye hayranlığı gördük ve bundan da çok mutluyuz, çok gururluyuz. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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