Çinliler Babadağ'dan uçuyor

Çin'de Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesi ve ülkedeki güvenli ortamın Çinli turistlerin artışında etkili olduğunu belirten Yıldız, "Bu sene Çin'de Türk Turizm Yılı ilan edilmesiyle nisanın 15'ine kadar iyi bir oran yakaladık. Yaptığımız uçuşların yüzde 80'i Çinli yolculardan oluştu. 2015'te olduğu gibi bu yıl da Çinliler yoğun bir şekilde bölgemizi ziyaret ediyor." dedi.

ALİ RIZA AKKIR - Çin'de bu yılın "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor.

Yıldız, mevcut yoğunluğun mayıs, haziran ve temmuzda daha da artacağını, uçuş sayılarının da geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 25 artış göstereceğini dile getirdi.

Türkiye'nin sadece Çinliler için değil tüm insanlar için cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Yıldız, Çinli turistin uğrak noktalarının başında Fethiye Ölüdeniz'in geldiğini ifade etti.

20 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Bahadır Civan, yılbaşından bu yana yaşanan Çinli yoğunluğunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

- "Şu anda uçan 5 kişiden 4'ü Çinli"

Bölgeye gelen Çinli turistlerin çoğunun yamaç paraşütü yaptığını belirten Civan, "Şu anda uçan 5 kişiden 4'ü Çinli. Yamaç paraşütüne ilgileri çok güzel. Kalkışta biraz heyecanlanıyorlar fakat sonra rahatlıyorlar. İnişin ardından da tekrar uçmak istiyorlar. Ülkelerine gittikten sonra fotoğraf video paylaşıyorlar. Arkadaşlarını bize yönlendiriyorlar. İnternetten yazıp uçmaya geliyorlar. İlgiden memnunuz." diye konuştu.

Çin’de Türkiye Turizm Yılı ilan edildiğini anımsatarak tatil için Türkiye'yi tercih ettiklerini anlatan Çinli turist Lan Xıe de "İlk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptım. Kalkıştan inene kadar çok heyecanlıydım. İndiğimde sakinleşebildim. Denizin gökyüzünden muhteşem bir görüntüsü var." dedi.

Wang Yu Tong da uçuş anında çok eğlendiğini dile getirerek, ülkesinde herkese tavsiye edeceğini kaydetti.

Çin'de daha önce yamaç paraşütü yapmak istediğini, korktuğu için vazgeçtiğini anlatan Deng Vıng Long da "Burada da ilk olarak uçmak istemedim. Arkadaşlarım uçunca ben de uçmaya karar verdim. Gökyüzünden her yer çok güzel görünüyordu. Hiç korkmadım." şeklinde konuştu.