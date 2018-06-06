Çinliler Türk kahvesini sevdi

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Türk kahvesi ile yeni tanışan Çinliler bu lezzeti oldukça sevdiler. Türk kahvesini Çin'de daha fazla tanıtabilmek adına mümkün olabilecek her şeyi düşünüyoruz. Çin’de kahve falıyla dikkatleri Türk kahvesine çekme fikrimiz var." dedi.

Kolbaşı AA muhabirine yaptığı açıklamayla Hong Kong’ta düzenlenen Electrical Appliance Week 2018 gözlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk kahvesinin, 2013 yılında UNESCO tarafından "somut olmayan kültürel miras" olarak tescillendiğini hatırlatan Kolbaşı, bu tarihi adımla birlikte Türk kahvesinin global pazarlara açılmasında önemli bir avantaj sağlandığını kaydetti.

"Türk Kahvesi kültürünü dünyaya yaymak gerekiyor ki sonrasında tüketiciler onu nasıl içeceklerine baksın." diyen Kolbaşı, "Türk kahvesinin dünyaya yayılımındaki en önemli bariyer makineleşme idi. 2014 yılında pazara sunduğumuz tam otomatik Türk kahvesi makinesi Arzum OKKA, kahveyi doğrudan fincana servis ediyor, kendi kendini yıkıyor ve rakım ayarı yaparak Türk kahvesinin her noktada en ideal seviyede pişmesini sağlıyor. Zaman içinde genişlettiğimiz Arzum OKKA ailemizle dünyanın 35 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Gözlemlerimize göre Arzum olarak, Türk kahvesinin dünyaya yayılımı konusunda oldukça ciddi çalışmalar yapıyor, birçok etkinlikte ve panelde yer alıyoruz. Dahil olabileceğimiz yeni pazarları araştırıyoruz." bilgilerini verdi.