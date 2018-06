Çinliler Türk kahvesini sevdi

\

Yapılan bir araştırmaya göre dünyada her gün 2,2 milyar fincan kahve içildiğini aktaran Kolbaşı, kahvenin dünyada petrolden sonra en fazla ticari hacme sahip ürün olduğunu kaydetti.

Kolbaşı, dünya kahve trendinde espresso ve filtre kahvenin öne çıktığını ifade ederek, "Türk kahvesi, pişirme yöntemi nedeniyle bu pazardan sadece yüzde 10 pay alabiliyor. Hedefimiz, Türk kahvesi tüketiminin yüzde 20 paya çıkması.

Türkiye’deki Starbucks ve Caribou Coffee’nin bütün şubelerinde Türk kahvesi servisi makinemiz Arzum OKKA ile yapılmakta. Starbucks’ın Türkiye temsilcisi Alshaya Grubu’nun Orta Doğu’da 300 şubesi var. Orta Doğu’daki şubelerde yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ardından hedefimiz Amerika ve tüm dünyaya yayılmak. OKKA ürünümüz Amerika’da ticari alanda kullanım anlamında önemli bir sertifika olan National Sanitation Foundation (NSF) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi.

Çin’in lokal kahve zincirleri var. Oradaki kahve zincirlerinden birine Türk kahvesini sokmaya çalışıyoruz. Makinemizi gönderdik, şu an deneme aşamasında. Hong Kong’taki Electrical Appliance Week 2018’de ‘Do you like to have Turkish Coffee or Tea?' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdim. Türk kahvesi ile yeni tanışan Çinliler bu lezzeti oldukça sevdiler."