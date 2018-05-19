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Cinnet getiren adam babasını, eşini ve iki çocuğunu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 02:56 | Son Güncelleme

Mudanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, babasını, eşini ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma ekiplerine teslim oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde cinnet getiren bir kişi, babasını, eşini ve iki çocuğunu silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, bir süredir işsiz ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hamza S. (43), eşi Havva S. (38), kızı R.S. (18) ve oğlu S.S. (15) ile Mudanya ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'ndeki babası Hasan S'nin (72) evine gitti.

Ailesiyle iftar yaptıktan sonra cinnet getirdiği bildirilen Hamza S, yanındaki tabancayla evde rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Hasan S, Havva S, R.S. ve S.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerine teslim olan katil zanlısı Hamza S. ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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4 ölü Bursa cinayet Cinnet Evciler Mahallesi Mudanya

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