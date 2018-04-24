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Cinsel istismar olayını erik ortaya çıkardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 08:03 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşanan olayda, 16 yaşındaki İ.A. komşusunun ‘meyve vereyim’ diyerek kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Polis güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşamayınca savcılık Tarım Müdürlüğü’nden bilirkişi istedi.

Cinsel istismar olayını erik ortaya çıkardı!

İstanbul’da, 16 yaşındaki İ.A. aynı apartmanda oturan komşudan ‘taciz’ iddiasıyla şikâyetçi oldu. İddiaya göre küçük kız, kucağında yeğeniyle beraber parktan döndüğü sırada 62 yaşındaki Vahap S. ile karşılaştı. İ.A.’yı ‘Çocuğa meyve vereyim’ diyerek arka bahçedeki meyve ağacının yanına götüren Vahap S., küçük kıza iltifat edip ardından vücuduna dokundu. Vahap S.’den uzaklaşıp bahçeden kaçan İ.A., yaşadıklarını ablasına anlattı. Soruşturma dosyasında yer alan bu bilgiler, olaydan 2 ay sonra şikâyetçi olan İ.A.’nın iddialarıydı. Polis olayın gerçekleştiği öne sürülen apartmana gitti. Güvenlik kamerası günlük kayıt yaptığı için görüntülere ulaşamadı. Anadolu Başsavcılığı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan soruşturma başlattı. Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Vahap S., ağaç dallarının kırılması nedeniyle aileyle münakaşa yaşadıklarını belirtip iddiaları reddetti.

MEYVE AĞAÇLARININ RAPORU İSTENDİ

Savcılık İ.A.’dan olay gününü detaylı anlatmasını istedi. Bir kez daha ‘istismar’ iddiasında bulunan çocuk “Bana erik verdi. Eriklerin kırmızı ve olgunlaşmamış olduğunu hatırlıyorum” dedi. Bunun üzerine savcılık Tarım Müdürlüğü’ne yazı yazdı, bilirkişi olarak tecrübeli bir ziraat mühendisinin olay yerine gidip hangi meyve ağaçlarının olduğunu bildirmesini istedi. Yazıda, meyve ağaçları var ise hangi tarihlerde dallarında meyve olacağının rapor edilmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ HASADI ANLATTI, TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

İnceleme yapan ziraat mühendisi bilirkişi bahçede meyve ağaçlarının olduğunu belirterek hasat dönemini anlattı. Olayın yaşandığı iddia edilen dönemde meyvenin yeterli büyüklüğe ulaşıp rengini tam olarak aldığını, daldan kolayca koparılabildiğini belirten mühendis, hasat zamanında yapılmadığında meyvenin yere düştüğünü, ağaçta kalanların bozulduğunu rapor etti. 12 ayrı meyvenin hasat zamanlarını listeleyen bilirkişi, eriğin geç hasat döneminin ise 30 Eylül olduğunu vurguladı. Rapor üzerine savcılık, mağdurun ifadesindeki ‘olgunlaşmamış erik’ ifadesinden yola çıkarak, olay zamanı olan ekim ayında olgunlaşmamış meyvenin bulunamayacağını vurguladı. Soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz cinsel istismar

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