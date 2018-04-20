Cinsel istismarla ilgili her şey bir kitapçıkta toplandı

Altınbaş Üniversitesi internet sitesinde yer alan kitapçıkta, cinsel istismar nedir, çocukların cinsel istismara uğramalarının nedenleri nelerdir, cinsel istismarın belirtileri neler, çocukta bir cinsel istismar şüphesi varsa o çocuğa nasıl yaklaşılmalı, cinsel istismar vakası söz konusuysa neler yapmak gerekir gibi bilgiler yer alıyor. Ebeveynler ve öğretmenlerin cinsel istismar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını anlatan Barış Tuncer, "Akademik terimler içermeyen basit dille bir kitap hazırladık. Bunu öğretmen ve velilerin kullanımına sunduk. Üniversitemizin sitesine giren herkes, okuyup bilgi sahibi olacak. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi. Kitapçığa ulaşmak isteyenler internet sitemizden indirip bu konuda bilgi sahibi olabilecekler" dedi.

"ÇOCUKLAR SEVGİYE İHTİYAÇ DUYUYOR"

18 yaşına kadar herkesin çocuk olduğunu hatırlatan Barış Tuncer, çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel doyum amaçlı kullanılmasını 'cinsel istismar' olarak tanımladıklarını belirtti. Çocukların sevgiye ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Tuncer, "Cinsel istismar, bir tecavüz vakası olmak zorunda değil. Cinsel içerikli konuşmalar, yazışmalar, şakalaşmalar, çocuğa cinsel içerikli bir şakanın yapılması, ensest, tecavüz bunların hepsi cinsel istismar. Çocukların cinsel istismara uğramalarının nedenlerinden biri ilgi ve sevgi ihtiyacı. Çocuklar ilgi ve sevgiye muhtaç varlıklar. Anne ve baba gereken sevgi ve ilgiyi göstermezse bunun bir başkası tarafından suiistimal edilmeyeceğinin garantisi yok. Çocuklar ergenlik dönemi öncesi cinsellikle ilgili konulara özellikle merak duyuyor ve öğrenmek istiyorlar. Çocuğun cinsel eğitimi şart" diye konuştu.

CİNSEL İSTİSMAR BELİRTİLERİ

Cinsel istismara uğrayan bir çocukta bir takım belirtiler görüldüğünü ifade eden Tuncer, şöyle devam etti: