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Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

Sosyal medyada cinsel organ fotoğrafı ile tacize uğradığını iddia eden bir kullanıcı bu durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Tacizci şahsın annesi tarafından da tehdit edilen genç kadın geri adım atmayarak "Hakan" isimli tacizciyi teşhir etti. Bununla da yetinmeyen mağdur kadın durumu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı

Sosyal medyada cinsel organ fotoğrafı ile tacize uğradığını iddia eden bir kullanıcı, mesajlarıyla bunu ifşa edince ortalık karıştı.

Karşı tarafın kendisine cinsel organının fotoğrafını çekip gönderdiğini belirten kullanıcı, daha sonra pişman olup özür dileyen o kişiyi affetmedi.

Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı sosyal medya

Yeni evli olduğunu belirten kişiden gelen mesaj içeriklerini tek tek açıklayan Twitter kullanıcısı, cinsel organ fotoğrafı ile kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişinin annesinden gelen tepki ve tehdit mesajlarını da yayınladı.

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ANNESİ OĞLUNA SAHİP ÇIKTI, GENÇ KADINI TEHDİT ETTİ!

Mağdur kadın ayrıca, cinsel organ fotoğrafı ile kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişinin annesinden gelen tepki ve tehdit mesajlarını da yayınladı.

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TACİZCİ OĞLUNU SAVUNAN ANNEYE SERT TEPKİ

Öte yandan sosyal medyada, genç kadına cinsel tacizde bulunan Hakan isimli şahsın annesine de tepkiler geldi. Oğlunun çirkin davranışını savunan ve mağdur kadını tehdit eden anneye sert eleştiriler yapıldı.

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(Süperhaber)


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya taciz ifşa cinsel organ

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu adamın annesine de ben foto atayım madem normal bi olay gibi karılamıs
İşte hep küçükken göster oğlum amcaya pipini demenin geri dönüşümü bunlar malesef hadi göstertin şimdide devam edin bu kafayla
bi bokluk var bu işin içinde..
Ülkedeki adalet hakim yeğeni varmış saray adaleti terörist dedikleri rahip baronsa hani çıkamazdı tek tvit trmp işi bitiriyor hırsızlarda boyle aklandi..
Ülkedeki adalet hakim yeğeni varmış saray adaleti terörist dedikleri rahip baronsa hani çıkamazdı tek tvit trmp işi bitiriyor hırsızlarda boyle aklandi
hakimmiş amca oglu ne olursa olsun hayırdır adalet torpille mi dagıtılıyor ülkede diyecegim ama dogru sen haklısın torpilin amcan dayın varsa hakim savcı çözersin
KADIN ISTEMIS OLABİLİR MİLLET O KADINA SAHİP ÇIKIYOR SOSYAL MEDYADA KADINLA TANIŞIP KADIN PENİS BOYUNU SORUYOR BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TEKLİFE EVET HAYIR DİYE İLİŞKİYE ONAY VERIYOR
annesi oğlundan daha rezil :))))
annesinin yazdıklarına bakınca oğlunun böyle sapık olması şaşırtıcı değil
Burada sapık olanı kesinlikle desteklemem gereken cezayı çeker inşallah yalnız kızın profil resmi dikkatimi çekti böyle bir profil resmi mi olur
banada meme göstermişlerdi bendemi savcılığa vereyim
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