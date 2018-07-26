Sosyal medyada cinsel organ fotoğrafı ile tacize uğradığını iddia eden bir kullanıcı, mesajlarıyla bunu ifşa edince ortalık karıştı.
Karşı tarafın kendisine cinsel organının fotoğrafını çekip gönderdiğini belirten kullanıcı, daha sonra pişman olup özür dileyen o kişiyi affetmedi.
Yeni evli olduğunu belirten kişiden gelen mesaj içeriklerini tek tek açıklayan Twitter kullanıcısı, cinsel organ fotoğrafı ile kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişinin annesinden gelen tepki ve tehdit mesajlarını da yayınladı.
ANNESİ OĞLUNA SAHİP ÇIKTI, GENÇ KADINI TEHDİT ETTİ!
Mağdur kadın ayrıca, cinsel organ fotoğrafı ile kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişinin annesinden gelen tepki ve tehdit mesajlarını da yayınladı.
TACİZCİ OĞLUNU SAVUNAN ANNEYE SERT TEPKİ
Öte yandan sosyal medyada, genç kadına cinsel tacizde bulunan Hakan isimli şahsın annesine de tepkiler geldi. Oğlunun çirkin davranışını savunan ve mağdur kadını tehdit eden anneye sert eleştiriler yapıldı.
(Süperhaber)
Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı
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