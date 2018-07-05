Cinsel taciz zanlısı adliyeye getirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye getirildi.

Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki D.S'yi taciz ettiği iddiasıyla Karşıyaka ve Kemalpaşa İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Karşıyaka ilçesinde alışverişten dönen 13 yaşındaki D.S'nin kendisini takip eden kişi tarafından apartman girişinde tacize uğradığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli M.K, Karşıyaka ve Kemalpaşa İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince dün Kemalpaşa'da gözaltına alınmıştı.

