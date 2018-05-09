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Cinsel tacizden yargılanan eski okul müdürü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Cinsel tacizden yargılanan eski okul müdürü tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 7 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski okul müdürü tutuklandı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.T, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanığa iddianamede yer alan üzerine atılı suçlar hatırlatıldı.

İddianamede, A.T'nin merkeze bağlı bir köydeki ilköğretim okulunda müdür olarak görev yaptığı 2015 yılında, suç tarihinde yaşları 18'den küçük 7 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla velilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı, geçen ocak ayında cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldığına yer verildi.

Sanık A.T. savunmasında hiçbir öğrencisini taciz etmediğini, hareketlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Olayla ilgili tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanığın tutuklanmasına karar verdi.

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cinsel taciz eski okul müdürü Kırşehir

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