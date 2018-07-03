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Cinsel tacizi gizleyen Başpiskoposa 12 ay gözetim altında tutulma cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Cinsel tacizi gizleyen Başpiskoposa 12 ay gözetim altında tutulma cezası

CANBERRA (AA) - Avustralya'da çocuk tacizlerini örtbas etmekten suçlu bulunan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'a 12 ay gözetim altında tutulma cezası verildi.

Yeni Güney Galler eyaletinde Newcastle'da görülen davada Yargıç Robert Stone, Wilson'un en az 6 ay şartlı tahliye olmadan 12 ay gözetim altında tutulmasına hükmetti.

Stone'un, 14 Ağustos'ta Wilson'un ev hapsinde tutulmasının uygun olup olmayacağına karar vereceği, başpiskoposun o tarihe kadar gözaltına alınmayacağı belirtildi.

Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson, 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney'in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunmasını örtbas etmekten yargılandığı davada mayıs ayında suçlu bulunmuştu.

Yargıç Stone, hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Wilson'un savunmasını yetersiz bulmuş, avukatlarının alzaymır tanısı konulan müvekkillerine yönelik suçlamaların düşmesi yönündeki taleplerini geri çevirmişti.

Rahip Jim Fletcher, 2004'te çocuklara yönelik 9 farklı cinsel taciz olayından mahkum olmuş, 2006'da hapishanede ölmüştü.

Fletcher'in kurbanlarından Peter Creigh, mahkemede verdiği ifadesinde tacize uğradıktan 5 yıl sonra 15 yaşında Başpiskopos Philip Wilson'a durumu anlattığını belirtmişti.

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Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson Avustralya çocuk tacizleri

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