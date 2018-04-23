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Cip dereye devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 01:35 | Son Güncelleme

Taraklı ilçesinde cipin dereye devrilmesi sonucu 9 aylık bebek yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cipin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 aylık bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zekeriya O.'nun (31) kullandığı 68 KV 058 plakalı cip, Hacımurat Mahallesi mevkisindeki patika yol üzerinde köprüden geçerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Yarısı sular altında kalan araç, derenin içinde ters bir şekilde kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesine üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, cipin içerisinde bulunan kişileri dışarıya çıkardı. Kazada yaralanan aynı aileden sürücü Zekeriya O, İsmail O. (72), Melike O. (35), Saliha O. (45) ile diğer aile üyeleri Eyüp T. (14), Nurgül T. (12), Ahmet T. (10), Fatih T. (39), Fatma T. (36) yaralandı. Araçtan çıkarılan 9 aylık Ümeyra O'nun ise yaşamını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ters dönen araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

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1 ölü 9 yaralı cip devrildi Dere sakarya Taraklı

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