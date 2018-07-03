HABER

Cipini kundaklayanı bulana 10 bin lira verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, mobilya işiyle uğraşan Ömer Yavuz, geçen yıl 100 bin lira değerindeki cipinin kundaklandığını belirterek, yapanın halen bulunamadığını söyledi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, mobilya işiyle uğraşan Ömer Yavuz, geçen yıl 100 bin lira değerindeki cipinin kundaklandığını belirterek, yapanın halen bulunamadığını söyledi. Aracı yakan kişinin görüntülerinin de olduğunu aktaran Yavuz, "Mutlaka bu olayı duyan, gören vardır. Bunu bize veya emniyete bildirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi. Olay, 23 Temmuz 2017 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Kadıpaşa Mahallesi'nde bulunan apartmanın otoparkında meydana geldi. Mobilya ustası Ömer Yavuz'a ait, park halindeki 100 bin lira değerindeki cip, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Aracın yandığını gören apartman sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Cip, yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, aracı yakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Cipin kundaklandığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir kişinin, elinde poşetle cipe yaklaştığı, araç alev alınca da hızla uzaklaştığı görüldü. BULANA 10 BİN LİRA Aracın sahibi Ömer Yavuz, emniyet güçlerinin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü; ancak sonuç alınamadığını söyledi. Yavuz, "12 ay önce aracım kundaklandı. Aracı yakan kişinin görüntüleri elimizde var. Mutlaka bu olayı duyan, gören vardır. Bunu bize veya emniyete bildirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki fabrikada büyük yangın!Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki fabrikada büyük yangın!
Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi

Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!

Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

İstanbul'da korku dolu anlar! Eylem için çıktığı vincin üzerinde bayıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Eylem için çıktığı vincin üzerinde bayıldı

Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.