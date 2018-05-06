Ciple fırına girdi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ıslak yolda kayan cip kontrolden çıkarak ekmek fırınına girdi. İşyeri sahibi, 5 çocuğu son anda kurtardığını söyledi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Başkurt yönetimindeki 07 MLV 86 plakalı cip, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ekmek fırınına girdi. Bu sırada fırında bulunan işyeri sahibi ve ailesi son anda kendilerini kurtardı. Büyük maddi hasar oluşan işyerinin sahipleri ile cip sürücüsü arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çağrılan polis ekipleri duruma müdahale etti.

İşyeri sahibi Abdulrezzak Vural, oturdukları sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, “Halam ve çocuklarla birlikte oturuyorduk. Tesadüf tam araba gireceği anda bizim Yusuf usta, arkaya atladı. Benim yanımda da 5 çocuk vardı. Ekmek işim bitmişti. Cipi görür görmez, çocuklarla birlikte arkaya fırladık. Halam kriz geçirdi. Allah'a çok şükür bir sıkıntı yok. Allah kaza bela vermesin, ama verdi. Çok şükür ucuz anlattık" dedi.

Sürücünün ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

