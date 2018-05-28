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Çipli kimlik almayanlar dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 07:29 | Son Güncelleme

Çipli kimlik kartlarını henüz almadıysanız bu haberden sonra mutlaka randevunuzu alın. Siber suçlarla mücadele polislerinin 35 kişilik dolandırıcılık çetesine yaptığı operasyon bir güvenlik açığı ortaya çıkardı. Çipli kimlikler için parmak ve avuç içi izi alan nüfus müdürlüklerinin, eski kayıtlar olmadığı için karşılaştırma yapamadığı ortaya çıktı.

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgilerini ele geçirdikleri banka müşterilerinin hesaplarını sahte kimliklerle boşaltan 35 kişilik bir çeteyi çökertmiş ve 22 çete üyesi tutuklanmıştı.Çete liderinin, Bilecik'te sahte belgelerle Hayrullah Y. adına çipli kimlik aldığı belirlendi. 1 milyon TL'yi aşan vurgun yapan çeteye bilgileri sızdıran bankacılar Hilal B. ile Eray A. da cezaevine konuldu. Savcılık çipli sahte kimliğe incelenmek üzere el koydu.

ELİNİZİ ÇABUK TUTUN

Çipli kimlik çıkarılırken nüfus müdürlükleri kişinin parmak ve avuç içi izini alıyor. Operasyon, yeni kimliklere yönelik bir güvenlik açığını da ortaya çıkardı. Firari çete lideri Osman Ö.'nün sahte belgelerle başkası adına 'çipli kimlik' aldığı belirlendi. Adına kendisinden önce sahte çipli kimlik alınan kişilerin kimlik başvurularında parmak izlerini verdiklerinde durumu fark edebilecekleri ifade ediliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bilecik'te yaşayan ve kimliğini yenilemeyen Hayrullah Y. adına sahte belgeler ve parmak izi veren çete lideri, bu yolla çipli kimlik çıkardı. Bilecik'te gözaltına alınan Osman Ö.'nün üzerinde sahte kimlik de bulundu. Çipli kimlikler için parmak ve avuç içi izi alan nüfus müdürlüklerinin eski kayıtlar olmadığı için karşılaştırma yapamadığı, yeni kimliklerini almayan kişilerin kimlik başvurularını hızlandırmaları gerektiği bildirildi.

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