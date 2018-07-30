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Çipras yangın bölgesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:10 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: "Alevlere karşı eşit olmayan bir mücadele veren bu kişilerle müthiş bir hüzün ve büyük bir saygı içinde görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için mücadele ediyorlar"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başkent Atina yakınlarında bir hafta önce çıkan ve 91 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın bölgesini ziyaret etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras'ın yangın bölgesinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Çipras da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, felaket bölgesinde halkla ve sivil savunma ekipleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Alevlere karşı eşit olmayan bir mücadele veren bu kişilerle müthiş bir hüzün ve büyük bir saygı içinde görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için mücadele ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

Atina'nın 20 kilometre doğusunda yer alan ormanlık alanda 23 Temmuz'da çıkan yangın şiddetli rüzgarlarla yerleşim bölgesine yayılarak, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.

Yangında, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç kül olmuştu. Kayıp olan 25 kişi için aramalar sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aleksis Çipras yangın Yunanistan

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