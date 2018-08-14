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Çipras’tan tahliye kararına son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN Başbakanı Alexis Çipras, iki Yunan askerin serbest bırakılması üzerine açıklama yaptı.

SEFA KARAHASAN, (DHA) YUNANİSTAN Başbakanı Alexis Çipras, iki Yunan askerin serbest bırakılması üzerine açıklama yaptı.
Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir” ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.

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