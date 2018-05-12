Cipte şüpheli yangın

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde park halindeki lüks cip bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.
Yangın sabah saatlerinde Gürpınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Kerem Albayrak'a ait cadde üzerinde park edilmiş lüks cip bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri motor ve ön kısmı tamamen yanan cipin çevresine güvenlik şeridi çekerek incelmelerde bulundu. Polis ekipleri park halindeki cipin kundaklanmış olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı
Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!
Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı
ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Okuyucu Yorumları 0 yorum