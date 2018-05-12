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Cipte şüpheli yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 11:34 | Son Güncelleme

    Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Beylikdüzü'nde park halindeki lüks cip bilinmeyen bir nedenle yandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde park halindeki lüks cip bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Yangın sabah saatlerinde Gürpınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Kerem Albayrak'a ait cadde üzerinde park edilmiş lüks cip bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri motor ve ön kısmı tamamen yanan cipin çevresine güvenlik şeridi çekerek incelmelerde bulundu. Polis ekipleri park halindeki cipin kundaklanmış olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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