Çıralı'da bir haftada ikinci caretta rekoru

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesi Çıralı mevkisinde bu yıl caretta caretta yuva sayısında rekor üstüne rekor kırılıyor. Çıralı'da bir haftada ikinci rekor kırılarak, yuva sayısı 147'ye ulaştı. Bugüne kadar 3 bin 500 civarında yavru caretta denizle buluştu.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı sahili, doğal güzelliğinin yanı sıra, nesli tükenme tehdidi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından biri olarak biliniyor. Dünyaca ünlü plajda son bir haftada iki rekor birden kırıldı. Geçen hafta 22 yılın yuva rekoru kırılarak 142 yuvaya ulaşan plajda, bu hafta ise sayı 147'ye ulaştı. Yetkililer sayının daha da artacağından umutlu olduklarını söyledi.

BAŞKAN GÜL, KORUMA ALTINA ALDIĞI YUVAYI AÇTI

Dün sabah açılan 3 yuvadaki 227 caretta yavrusu denizle buluştu. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi ile yapılan protokolün ardından, caretta caretta yuvalarına ve yuvalama alanına sahip çıkan Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül ise koruması altında bulunan yuvayı gönüllü caretta koruyucuları ile birlikte açtı. 'Gül Ailesi Mustafa Gül yuva destekçisi' yazılı 55 no'lu yuvadaki 81 yavru caretta caretta denize ulaşmayı başardı.

'CARETTALARI KORUMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORUZ'

Başkan Mustafa Gül, Çıralı'nın Kemer'in akciğerlerinden biri olduğunu belirterek, caretta caretta turizmi açısından bölgenin özel bir alan olduğunu söyledi. Gül, 2014'te çıkan Büyükşehir Yasası ile Çıralı'nın Kemer Belediyesi'ne bağlandığını hatırlatarak, belediye olarak Ulupınar Mahalle Muhtarlığı ile protokol imzaladıklarını ve caretta carettaları koruma altına aldıklarını kaydetti. Çıralı'daki yuva sayısının bu yıl 147'ye ulaştığını aktaran Gül, "Açılan yuvalardaki yaklaşık 150 caretta carettadan 3'te 2'si denize ulaşabiliyor. Denize ulaşan yavruların yaşama şansının çok düşük olduğunu söylüyorlar" dedi.

Başkan Mustafa Gül, belediye olarak caretta caretta yuvalama alanını korumaya aldıklarını anlatarak, "Biz belediye olarak Türkiye'de ilk defa muhtarlıkla ve kooperatifle protokol imzalayarak bölgeyi koruma altına aldık. Caretta carettaların yumurtlama dönemlerinde bölgeye çadır kurulmaması için büyük çaba sarf ediyoruz. Bunda başarılı olduk. 2014'e kadar yuva sayısı çok azdı. Artık bu sayı her geçen yıl artıyor" diye konuştu.

Yuvalardan çıkan yavru kaplumbağaları görmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı misafir olduğuna da değinen Gül, "Bu hem bizim için hem de bölge turizmine büyük bir şans. Çünkü turizme katkı sunuyor. Türkiye'deki caretta caretta yumurtlama alanları koruma altına alınırsa, bölgelerin doğası ve güzelliği daha çok zenginleşir" dedi.

KÜTLE: YUVA SAYISINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORUZ

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi eski başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi Bayram Kütle de, caretta carettaları çok sevdiklerini belirterek, bu yılki yuva sayısının 147'ye ulaştığını söyledi. Bu yıl yuva sayısının rekor üstüne rekor kırdığını belirten Kütle, "Caretta carettalar Kemer bölgesinin turizmi açısından önemli yer teşkil ediyor. Kaplumbağa yavrularını görebilmek için buraya gelen çok sayıda yerli ve yabancı misafir var. Çıralı'da artık caretta caretta turizmi oluşmaya başladı. Bu da bölgemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

9 BİN YAVRU CARETTA CARETTANIN DENİZE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Şu ana kadar yaklaşık 3 bin 500 caretta caretta yavrusunun denize ulaştığını aktaran Kütle, "Daha açılmamış birçok yuvamız var. Onlar da açıldıktan sonra denize ulaşan yavru caretta caretta sayısının 9 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu sayının da her geçen yıl artacağını düşünüyoruz" dedi.