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ÇIRAY: HİÇBİR GÜÇ İYİ PARTİ'NİN SEÇİMLERE GİRMESİNİ ENGELLEYEMEZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı’nı İstanbul’da yaptı.  Toplantıdan sonra açıklamayı İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray yaptı.

Haber: İstanbul DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı’nı İstanbul’da yaptı.
Toplantıdan sonra açıklamayı İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray yaptı. Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını "danışıklı dövüş" olarak gördüklerini belirten Çıray, "Biliyorlar ki 3 Kasım 2019'da normal bir seçim yaparlarsa dolar 7, avro 8,5, benzin 8,5, mazot 8 lira olacaktır ve ekonomi dipsiz bir çakılışa geçecektir" dedi.
"Erken seçim Meral Akşener'in önünü kesmeye yönelik nafile bir teşebbüstür" diyen Aytun Çıray, "İYİ Parti Başkanlık Divanı varlığını borçlu olduğu ve kendisini adadığı Türk Milleti adına seçimlerin erkene alınmasından büyük bir mutluluk duymaktadır. Türkiye'nin yeniden kurtuluşu ve kuruluşu böylece beka meselesini ortaya çıkartanlar tarafından öne çekilmiştir. Bu takdiri ilahidir. İyiliğin önünü açıyorlar" diye konuştu. Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir" dedi

Görüntü Dökümü;
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-Çıray'ın açıklaması

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