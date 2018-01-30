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Ciritçiler, buzdan Türk bayrağı ile Afrin harekâtına destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:12 | Son Güncelleme

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da Türk bayrağı şekli verilen donmuş süs havuzunun çevresinde toplanan ciritçiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi.

Merkez Yakutiye ilçesinde, bugün saat 15.00 sıralarında, Atatürk Anıtı'nın da bulunduğu havuz çevresinde toplanan ciritçiler, ellerinde kürek, balta ve dirgenleri göstererek Afrin'e gitmeye hazır olduklarını söyledi. Vatandaşlar, ciritçilere büyük destek verdi. Ciritçiler daha sonra, buz tutan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kırmızı ile boyanıp, beyaz kumaştan ay ve yıldızla Tük bayrağı görünümü verilen süs havuzunun etrafında toplandı. Mehter marşları eşliğinde gösteri yapan ciritçiler, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan kahraman Türk askerlerine selam gönderdi.

Kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen Mehmetçik için her zaman dua ettiklerini belirten ciritçilerden Gökhan Korkmaz, "Çağırırlarsa Afrin'e süvari birlik olarak gitmeye hazırız" dedi.

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