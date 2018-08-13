HABER

Ciritçiler nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 'Türk Oyunları Festivali'nde oynanan cirit gösterisi büyük beğeni topladı.

Ciritçiler nefes kesti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 'Türk Oyunları Festivali'nde oynanan cirit gösterisi büyük beğeni topladı. At üstünde eliyle bir ok gibi fırlattığı sopayı rakibine isabet ettiren ciritçiler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
Özel hazırlanan 120 bin metrekarelik alanda düzenlenen 'Türk Oyunları Festivali'nde gökbörü, cirit, atlı ok atma, karakucak ve aba güreşi, âşık ve mangala oyunlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Gökbörü ve cirit izleyenlerden tam not aldı. 210 sporcunun katıldığı ve 3 gün süren festival boyunca, vatandaşlar tribünleri doldurdu. Vatandaşlar, festivalle stres attıtklarını belirterek bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını istedi.
Festival alanını dolduranlar ücretsiz ikram edilen etli bulgur, lor dolması, su böreği, ayran, su ve aşureden almak için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan cirit, Erzurum'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biridir. 'Yaz-kış' demeden her mevsim oynanması nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin ilk cirit stadyumu da 1986 yılında Erzurum'da yaptırıldı. Müsabakalarını artık diğer spor dallarında olduğu gibi tribünde izleyen cirit sevreler, sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi 'artistik hareketleri' İspanyollar gibi 'oley' diyerek alkışlıyor. Ata sporu cirit bölgede özellikle Erzurum ve Kars'ta büyük ilgi görüyor. Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor.

FOTOĞRAFLI

Ciritçiler nefes kestiCiritçiler nefes kestiCiritçiler nefes kestiCiritçiler nefes kesti

PARTNERAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğrafAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğraf
Akalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyorAkalazya hastaları İzmir'de ameliyatsız şifa buluyor
Türkiye nüfusu yaşlanıyorTürkiye nüfusu yaşlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Dolara klipli protesto sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

Başsavcılık'tan 'ekonomik güvenlik' soruşturması! Flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.