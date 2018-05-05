"Çıtır Çilek" ile dünyaya açılmayı hedefliyor

SELMAN TÜR - Batman'ın Sason ilçesinde çilek üretimine başlayan 26 yaşındaki Lale Basut, çilekleri güneş enerjisiyle kurutarak, hem iç piyasaya sunmayı hem de ihraç etmeyi hedefliyor.
Sason ilçesinin Kavaklı köyünde yaşayan Basut, 8 kardeşiyle çilek tarlalarında çalışmak yerine, çilek üretimine geçmek istedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarımda Genç Kadın Girişimciler Güçleniyor Projesi"ni internette gören Basut, geçen yıl hazırladığı "Çıtır Çileğim Projesi" ile yarışmaya katıldı.
Projesi Batman'dan başvurulan 75 proje arasında birinci seçilen Basut, Türkiye'de de ikinci oldu.
Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın elinden alan Basut'a projesini uygulaması için 30 bin lira hibe destek verildi.
Köyüne dönen Basut, kiraladığı 4 dönüm alanda çalışmalara başladı.
Köy muhtarı babası Ömer Basut'un desteği ile tarlayı sürerek ekime hazır hale getiren Basut, çilek fidelerini toprakla buluşturdu.
Eylül ayında hasada hazırlanan Basut'un hedefi yetiştireceği çilekleri güneş enerjisiyle kurutarak, hem iç piyasaya sunmak hem de ihraç etmek.
Basut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
- "Projenin asıl amacı çileğin kurutulmasıdır"
Basut, projesinde diğerlerinden farklı kılan özelliğin yetiştireceği çilekleri güneş enerjisi ile çalışan fırında kurutulması olduğuna işaret ederek, "Bütün hazırlığımı yaptım. Şu anda da meyve vermesini bekliyorum. Sason'da çilek sadece yaş olarak satılıyor. Projenin asıl amacı çileğin kurutulmasıdır. Kurutma işlemini güneş enerjisi ile çalışan fırında gerçekleştireceğim. Fırın siparişimi de verdim." ifadelerini kullandı.
Projeyi Sason'da yaygınlaştırmak istediğini anlatan Basut, ürünlerini önce iç piyasaya sürmek sonra da ihraç etmek istediğini dile getirdi.
Baba Basut da kızı ile gurur duyduğunu belirterek, 30 yıldır muhtarlık yaptığı köyden ilk defa kızının böyle bir proje ile köyün adını duyurduğunu söyledi.
Basut, kızına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktardı.
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