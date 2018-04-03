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Citroen C3, WRC Tour De Corse'a hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Citroen'i iki ekibin temsil edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) dördüncü ayağı Tour De Corse'da, WRC2 kategorisi için geliştirilen Citroen C3 R5 ilk kez start alacak

İSTANBUL (AA) - Citroen'i iki ekibin temsil edeceği Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) dördüncü ayağı Tour De Corse'da, WRC2 kategorisi için geliştirilen Citroen C3 R5 ilk kez start alacak.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Rally Mexico'nun ardından, sıra Fransa'nın Korsika Adası'nda 5-8 Nisan'da düzenlenecek Tour De Corse'a geldi.

Rally Mexico'da iki ekiple yarışan Citroen Total Abu Dhabi WRT, Tour de Corse'da da iki ekiple start alacak. Kris Meeke ve Paul Nagle ikilisinin dışında kariyerinde 9 kez WRC pilotlar şampiyonluğu olan Sebastien Loeb de takımı adına en yüksek puanı toplamak için yarışacak.

Sebastien Loeb'ün sağ koltuğunda ise Daniel Elena oturacak. 44 yaşındaki Sebastien Loeb, Citroen Total Abu Dhabi WRT adına Tour de Corse'un ardından Rally de Catalunya'da da start alacak.

Citroen’in WRC2 kategorisi için geliştirdiği yeni otomobili Citroen C3 R5, Tour de Corse'da ilk kez start alacak. Citroen adına bu yeni otomobille Stephane Lefebvre-Gabin Moreau ikilisi yarışacak. İkili bu yarışın dışında WRC2 programı kapsamında 6 ralliye daha katılacak.

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Citroen Dünya Ralli Şampiyonası

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