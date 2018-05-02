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Citroen servislerinde yüzde 20 indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

Araçlarını 14 Mayıs'a kadar yetkili servislere getiren Citroen sahiplerine, belirli fren balatası ve fren diski değişim paketlerinde ve klima bakım paketlerinde yüzde 20 indirim sunulacak

İSTANBUL (AA) - Araçlarını 14 Mayıs'a kadar yetkili servislere getiren Citroen sahiplerine, belirli fren balatası ve fren diski değişim paketlerinde ve klima bakım paketlerinde yüzde 20 indirim sunulacak.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 50’yi aşkın satış ve servis noktasında hizmet veren marka, yeni bir servis kampanyası hazırladı.

Citroen yetkili servislerinde 14 Mayıs'a kadar sürecek kampanya kapsamında araç sahiplerine belirli fren balatası ve fren diski değişim paketlerinde ve klima bakım paketlerinde yüzde 20 indirim sağlanacak.

Araç sahipleri, Citroen web sitesi üzerinden online randevu alarak da kampanyadan faydalanabilecek.

Citroen Türkiye, Citroen teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında dünya şampiyonluğu kazanan teknik ekibiyle hizmet veriyor.

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