HABER

Cityscape Katar 2018 emlak fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

TYDTA Körfez Ülkeleri Temsilcisi Göksu: - "Yatırımcıların Türkiye'ye rağbet etmesi, emlak yatırım fırsatlarının çeşitliliğinden kaynaklanıyor"

DOHA (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, yatırımcıların Türkiye'ye rağbet etmesinin, emlak yatırım fırsatlarının çeşitliliğinden kaynaklandığını belirtti.

Açılışı dün yapılan Cityscape Katar 2018 emlak fuarı çerçevesinde düzenlenen bir söyleşide konuşan Göksu, Türkiye'nin yabancı yatırımcılara büyük önem verdiğini ve engelleri ortadan kaldırmak için işlemleri kolaylaştırdığını söyledi.

Hükümetin yabancı yatırımcılara sunduğu kolaylıklar çerçevesinde Türkiye'de emlak sahibi olmaları için çok çaba harcamaları gerekmediğini ifade eden Göksu, yabancıların emlakta yatırım payının 2002 yılında yüzde 0,4 iken bu payın geçen yıl yüzde 1,4'e yükseldiğine işaret etti.

TYDTA Körfez Ülkeleri Temsilcisi Göksu, "Yatırımcıların Türkiye'ye rağbet etmesi, emlak yatırım fırsatlarının çeşitliliğinden kaynaklanıyor." dedi.

Türk şirketlerin de aralarında bulunduğu 50'den fazla şirketin katılımıyla dün başlayan fuar yarın sona erecek.

Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktıEkşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı
Bu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepkiBu sözler TBMM'yi gerdi! Çok sert tepki
AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Kör Cityscape Katar 2018 emlak fuarı Doha Katar

En Çok Okunan Haberler

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da 8 ilkokul öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Karaman'da 8 ilkokul öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Bahçeli: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir

Bahçeli: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

Trump'tan 1915 olayları açıklaması

Trump'tan 1915 olayları açıklaması

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.