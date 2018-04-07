Civciv merakı kuluçka makinesi yaptırdı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Cevat Kaya, evindeki malzemelerden yaptığı kuluçka makinesiyle civciv üretmeye başladı.

Kuzupınarı köyünde oturan ve tavukçuluğa merakı olan Kaya, bir süre önce, evinde kullandığı şeffaf plastikten yapılan gıda muhafaza kabı ile kuluçka makinesi yapmaya karar verdi.

Gıda muhafaza kapları, sıcaklık için ampul, sıcaklığı eşit dağıtan aspiratör ve sıcaklık ile nemi ayarlayan elektronik cihazları bir araya getirerek kuluçka makinesi yapan Kaya, yumurtalardan civciv çıkınca daha fazla üretim yapmak için makine sayısını üçe çıkardı.

Cevat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, hedefini büyütmeyi planladığını söyledi.

Kaya, "Yaptığım kuluçka makinelerimden gayet güzel verim almaya başladım. İlk olarak 7 yumurtadan 5 civciv elde ettim, ardından sayı arttı. Şu an yaklaşık 75 yumurta kuluçkada. Çalışmamın başarılı olması, beni motive etti. Bundan sonra hindi ve kaz yumurtasından civciv elde etmeyi deneyeceğim." dedi.

Civciv üretirken elektrik kesintisi dışında sıkıntısının olmadığını belirten Kaya, bu soruna karşı jeneratör almayı planladığını ifade etti.