HABER

Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr.

Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun verilmeye başlandığını söyledi.
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Çivril Devlet Hastanesinde yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini ifade ederek, hastane bünyesinde oluşturulan heyetle birlikte özür oranı, maluliyet, vasi tayini, bakım hizmetleri gibi vatandaşların talepleri değerlendirilerek karara bağlanabileceğini kaydetti. Öztürk, “Sağlık Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonunda hastaneye engelli sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verildi. Her Perşembe hastanede oluşturulacak heyetle birlikte özürlülük ölçütü sınıflandırması, adli heyet, işe giriş, okul kaydı, vasi tayini, akli meleke kontrolü, huzurevine giriş gibi alanlarda rapor verilebilecek. Vatandaşlar mesai saatleri içerisinde heyet için hastaneye başvuruda bulunabilecekler. Tek bir hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuat gereği sağlık kurulu raporu istenen durumlarda Çivril Devlet Hastanesi’nde rapor verilme yetkisi yoktu. Sağlık Bakanlığımıza rapor verilebilmesi için yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı. Bundan sonra her Perşembe günü hastanede oluşturulacak heyetle birlikte sağlık kurulu raporu verilebilecek. Hastalarımız merkezde bulunan hastanelere gelmeden rapor işlemlerini ilçelerinde kolayca halledebilecek, ilçe halkımıza hayırlı olsun.”
Öztürk ayrıca Denizli de, Engelli Sağlık Kurulu Heyet Raporu veren hastane sayısının 5’e çıktığını da sözlerine ekledi.

Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

İşte polisin yeni kıyafetleri

İşte polisin yeni kıyafetleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Kazım Erdem Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Kazım Erdem Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri başlıyor

Denizli’de ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri başlıyor

Başkan Çelik’ten Özden’e hayırlı olsun ziyareti

Başkan Çelik’ten Özden’e hayırlı olsun ziyareti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar  

Başkan Kadir Albayrak’ın Deprem Haftası mesajı

Başkan Kadir Albayrak’ın Deprem Haftası mesajı

Vergi Dairesinden TESKOMB Başkan Vekili Alan’a ziyaret

Vergi Dairesinden TESKOMB Başkan Vekili Alan’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.