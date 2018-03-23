HABER

Çizgi filmler çocukların zihinsel gelişimine zarar veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:57 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, çizgi filmlerin pedagojik açıdan çocukların zihinsel gelişime zarar verdiğini söyledi.Çizgi filmlerde saldırganlık, şiddet ve cinsellik öğelerinin masumlaştırılarak çocuklara servis edildiğini belirten İl Müdürü Özer, çizgi filmler konusunda özellikle aileleri bilinçli olmaya çağırdı.

Çizgi filmler çocukların zihinsel gelişimine zarar veriyor

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, çizgi filmlerin pedagojik açıdan çocukların zihinsel gelişime zarar verdiğini söyledi.

Çizgi filmlerde saldırganlık, şiddet ve cinsellik öğelerinin masumlaştırılarak çocuklara servis edildiğini belirten İl Müdürü Özer, çizgi filmler konusunda özellikle aileleri bilinçli olmaya çağırdı. Sevgi ve şiddetin öğrenilen olgular olduğuna dikkat çeken Özer, “Çocuklar ekrandan daha çok şiddet öğesi gördüğü için, rol model olarak bu davranışı alıyor, ekranda gördüğü bir şiddeti örnek alarak yakınlarına ya da arkadaşlarına uygulama eğilimine giriyor. Bilimsel açıdan yaklaştığımızda insan doğasında iki yıkıcı güç var, bunlardan biri saldırganlık, diğeri ise şiddet ve cinsellik. Pedagojik açıdan değerlendirdiğimizde çizgi filmlerin çocukların ruhsal dünyalarında önemli yaralar açtığını görüyoruz” dedi.

Çizgi film karakterleri çocukların gerçek dünya ile bağını koparıyor
Çizgi film karakterlerinin de, çocukların gerçek dünya ile uyumunda sorun oluşturduğuna vurgu yapan Özer, “Çizgi filmlerde son zamanlarda absürd, insan figürüne benzemeyen karakterleri de çok görüyoruz. Herhangi bir ağaç parçası, plastik parçası ya da bedeni insan kafası farklı bir canlının olduğu karakterler karşımıza çıkıyor. Ya da tam tersi aşırı fiziki güzelliğin ön planda olduğu karakterler var. Bunları izleyen çocuk gerçek hayata karşı kafa karışıklığı da yaşayabiliyor” diye konuştu.

Cinsellik öğeleri erken ergenlik nedeni
Cinsellik öğelerini erken yaşta görmeye başlayan çocuklarda erken ergenlik ve karşı cinse farklı eğilimler görüldüğünü kaydeden Özer, özellikle aileleri çocuklarının ne izlediği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Çocukların odalarında televizyon ve bilgisayar bulundurulmamalı
Konuyla ilgili olarak aile dışında okulda bilinçlendirmenin de önemli olduğunu dile getiren Özer, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’nın önderliğinde Türkiye’de bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Ebeveynlere bu filmler karşısında nasıl bir tutum izlemeleri konusunda Bakanlık olarak çalışmalarımız var. Çocuklarımızı elektronik bakıcılardan korumak için çocuklarımızla nitelikli zaman geçirmek son derece önemli.0-15 yaş arası çocukların odalarında kendilerine ait bilgisayar ve televizyonların olmamasını öneriyoruz. Özellikle bilgisayarların ortak kullanım alanlarında olmasını istiyoruz. Ailelerin, çocukların internet hareketlerini kontrol etmeleri ve bazı filtreleme programları kullanmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş AB Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş AB Zirvesi açıklaması

Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi

İmamdan hutbe arasında reklam

İmamdan hutbe arasında reklam

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.