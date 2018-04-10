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Cizre Kaymakamı Arıcan'dan polislere baklava ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 20:00 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arıcan, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçede uygulama noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek, baklava ikramında bulundu

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ilçenin farklı noktalarında görev yapan polislere baklava ikram etti.

Kaymakam Arıcan, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız ve Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen ile Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçede uygulama noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek, bu anlamlı günlerini kutladı.

Polislere baklava ikramında bulunan Arıcan ve beraberindekiler, onlarla çay içti, sohbet etti.

Arıcan, yaptığı açıklamada, polislerin görevlerinin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, bunun bilincinde olduklarını söyledi.

"Sadece birgün değil her gün polisimizin yanındayız. Polis bizim sağ kolumuz. Allah'a şükür ki ilçemizde huzur ve güven ortamı var." diyen Arıcan, bunun da emniyet, jandarma ve diğer güvenlik birimlerinin katkıları ile sağlandığını vurguladı.

Arıcan, "Umuyorum ki, bundan sonra olumsuz hadiseler yaşanmaz bölgemizde. Bu topraklarda görev yapmak önemli ve kutsal bir görev. İnşallah burnunuz bile kanamadan bu görevleri tamamlamak nasip olur. Ben emekleriniz için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cizre Kaymakamı Polis Haftası

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