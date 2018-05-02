Cizre kitap fuarıyla tanıştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Önemli projeler gerçekleştiren görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, "sosyal belediyecilik" anlayışıyla ilçe sakinlerine kaliteli hizmetler sunuyor.

Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, bu kapsamda "Dicle akar, Cizre okur" sloganıyla Orhan Doğan Caddesi'ndeki kitap fuarının açılışında yaptığı konuşmada, Cizre'de önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuar dolayısıyla öğrencilere 27 bin kumbara dağıttıklarını dile getiren Arıcan, "Burada öncelik, onlara tasarruf etmeyi öğretmek ve tasarruf ettikleri parayla kendilerine faydalı olacak eğitsel kaynakları almalarını sağlamak. Böylece kitap okumaya yönlendirmek. Fuara vatandaş yoğun ilgi gösterdi." dedi.

Kitap fuarının açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke de katıldı.

