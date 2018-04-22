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Cizre TSO yeni başkanını seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında seçim süreci tamamlandı.

Cizre TSO yeni başkanını seçti

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında seçim süreci tamamlandı. 940 üyeli oda da seçimi, yeşil liste adayı Salih Sefinç kazandı.
Kasım 2017 tarihinde yapılması planlanan ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "güvenli seçim sürecinin işletilebilmesi" amacıyla ertelenen Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Seçimleri geniş bir katılımla yapıldı. Yeşil, sarı ve mavi liste adaylarının yarıştığı Cizre TSO Seçimi Alibey Mahallesi Mithat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı. Seçimin önceki dönemlere göre çok kalabalık olması dikkat çekti. Sabah erken saatlerinde seçimin yapılacağı okula gelen Cizre TSO Üyeleri içeride oy kullanırken, okulun dışında ise adayları destekleyen kabalığın yaşadığı heyecan vardı.
Heyecanlı geçen seçimin ardından sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. Yapılan sayımda yeşil liste adayı Salih Sefinç, 9 sandıktan 6’sını kazanıp 475 oyla seçimi kazanırken, mevcut başkan ve sarı liste adayı Süleyman Çağlı 397, mavi liste adayı Hacı Güven ise 18 oy aldı. Sonucun kesinleşmesinin ardından bir açıklama yapan Salih Sefinç, “Yaklaşık bir yıl önce Cizre’ye hizmet amaçlı bir davaya giriştik. Bir yıllık çalışmanın meyvesini bugün güzel bir şekilde aldık. Kazanan bence Cizre oldu ve Cizre için yapılması gereken hizmetleri elimizden geldiği kadar yapacağız” dedi.
Yapılan seçimde 397 olarak seçimi kaybeden Mevcut Başkan Süleyman Çağlı ise, seçimi kazanan Salih Sefinç’i tebrik etti.

Cizre TSO yeni başkanını seçti

Cizre TSO yeni başkanını seçti

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