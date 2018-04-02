HABER

Cizre’de ağaç sevgisi bilincini geliştirmek için etkinlik düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde ağaç sevgisi ve yeşili koruma bilincini geliştirmek için her öğrenciye 1 fidan sloganıyla Cizre 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.Fidan dikimi etkinliğinde bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, amaçlarının ağaç sevgisini öğrencilere aşılamak olduğunu söyledi.

Cizre’de ağaç sevgisi bilincini geliştirmek için etkinlik düzenlendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde ağaç sevgisi ve yeşili koruma bilincini geliştirmek için her öğrenciye 1 fidan sloganıyla Cizre 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.
Fidan dikimi etkinliğinde bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, amaçlarının ağaç sevgisini öğrencilere aşılamak olduğunu söyledi. Arıcan, "Gerçekleştireceğimiz fidan dikimi sayesinde her birinizin bir ağacı olacak, o ağaca bakacak, koruyacak ve büyüteceksiniz. Yıllar sonra dönüp baktığınızda, benim okulumda dikili bir ağacım var diyecek ve onun gururunu yaşayacaksınız. Dikilen fidanların büyümesiyle bahçeniz güzelleşecek daha güzel bir oyun ve yaşam alanı oluşacak’’ dedi.

Cizre’de ağaç sevgisi bilincini geliştirmek için etkinlik düzenlendi

Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğrafKriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
'Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz''Abdullah Gül'ün tavrı belirsiz'
Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yargıtay'dan emsal olacak 'balkon demiri' kararı

Yargıtay'dan emsal olacak 'balkon demiri' kararı

Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu

Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu

Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Yunanistan elinden kaçırmıştı! Arnavutluk’un Escobar’ı Türkiye'de yakayı ele verdi!

Yunanistan elinden kaçırmıştı! Arnavutluk’un Escobar’ı Türkiye'de yakayı ele verdi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.