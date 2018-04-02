Cizre’de ağaç sevgisi bilincini geliştirmek için etkinlik düzenlendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde ağaç sevgisi ve yeşili koruma bilincini geliştirmek için her öğrenciye 1 fidan sloganıyla Cizre 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimi etkinliğinde bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, amaçlarının ağaç sevgisini öğrencilere aşılamak olduğunu söyledi. Arıcan, "Gerçekleştireceğimiz fidan dikimi sayesinde her birinizin bir ağacı olacak, o ağaca bakacak, koruyacak ve büyüteceksiniz. Yıllar sonra dönüp baktığınızda, benim okulumda dikili bir ağacım var diyecek ve onun gururunu yaşayacaksınız. Dikilen fidanların büyümesiyle bahçeniz güzelleşecek daha güzel bir oyun ve yaşam alanı oluşacak’’ dedi.