Cizre’de Avukatlar Günü kutlandı

5 Nisan Avukatlar Günü Şırnak’ın Cizre ilçesinde Şırnak Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen bir gece ile kutlandı.

Şırnak Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü münasebeti ile bir otelde düzenlenen geceye Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, Muhtarlar Birliği Başkanı Saithan Tuncer, cumhuriyet savcıları, hakimler, kurum müdürleri, adliye çalışanları ve Şırnak genelinde görev yapan avukatlar katıldı. Şırnak Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi tarafından açılış konuşmasının yapılmasının ardından program yerel sanatçıların seslendirdiği türkü ve şarkılarla devam etti.