Cizre'de HDP'lilerin kutlamasında polise taş atan gruba müdahale

Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP'nin barajı aşması dolayısıyla partililerce düzenlenen kutlamalarda polise taş atan gruba müdahale edildi.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre HDP'nin barajı aşmasını kutlamak isteyen bazı gruplar, Cudi ve Nur mahalleleri ile İdil Caddesi'nde polis araçlarına taşla saldırdı.
Polisin uyarılarına taşla karşılık vermeye devam eden gruplara, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.
Göstericiler daha sonra ara sokaklara dağıldı.
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