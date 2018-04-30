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Cizre'de iki katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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