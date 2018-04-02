Cizre'de kamyonet devrildi: 6 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 6 kişi yaralandı.

Cizre-Nusaybin karayolu Ortaköy mevkisinde Abdullah Gözhan idaresindeki 73 EC 456 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Gözhan ile eşi Kubar, 5 yaşındaki kızı Zeynep Gözhan ile baldızı Susin Payam ve iki kızı yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Cizre, Silopi ve İdil Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Gözhan Batman'a, annesi Kubar Gözhan da Diyarbakır'a sevk edildi.