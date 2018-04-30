Cizre'de kıraathanelerde kitap köşesi oluşturuldu

Görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi "Her Kıraathaneye Bir Kitaplık" projesi kapsamında kıraathanelerde kitap köşesi oluşturdu.

Cizre Belediyesi, ilçede okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında her kıraathaneye ücretsiz köşe oluşturup, kitap hediye etti.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen ile kahvehaneleri gezip, oluşturulan kitap köşelerini yerinde inceledi.

Okumanın yaşının olmadığını ve insan hayatında bulabileceği en büyük hazinenin kitap olduğunu vurgulayan Arıcan, şöyle konuştu:

"Her belediyenin görevi yol, alt yapı ve park gibi çalışmalar yapmaktır. Bunun yanında gönülleri de yapmak lazım. Gönülleri vatandaşımıza yaklaşarak yapacağız. Kahvehanelerimizde vatandaşımız tabi ki hoşça vakit geçirmek için sohbet edip, oyun oynayacak ama hiç olmazsa bir yarım saat kitap okusalar bu alışkanlık haline gelir."

- "Cizre inşaat alanına döndü"

Kıraathane sahibi Lokman Şık belediye çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır bu memlekete ne bir hizmet yapıldı, ne bir katkı sağlandı ama yaklaşık bir yıldır Cizre inşaat alanına döndü. Alt yapı çalışmaları, yollar ve içme suyu şebekesi yapılıyor." dedi.

Zeki Durgun da proje için belediye yetkililerine teşekkür etti.

