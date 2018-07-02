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Cizre'de nehre giren 2 çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:18 | Son Güncelleme

Cizre'de nehre giren 2 çocuk boğuldu

Şırnak'ın Cizre içesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Yafes Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'ne giren Baran Haykır (13) ve Roşat Noyan (13) kısa süre akıntıya kapılarak kayboldu.

Çocukların suda kaybolduğunu gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi çocukları bulmak için arama çalışması başlattı.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan da yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda dalgıç ekibi, çocukların cesedini sudan çıkardı.

Cesetlerin sudan çıkarıldığı sırada çocukların bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler otopsi için Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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2 çocuk boğuldu cizre Dicle Nehri

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