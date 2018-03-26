HABER

Cizre'de nesli tükenmekte olan çöl varanı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde köylüler tarafından bulunan nesli tükenmekte olan çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kalay: - "Kontrollerini yaptık, gayet sağlıklı bir çöl varanı"

Şırnak'ın Cizre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çöl varanı bulundu.

Cizre ilçesi Girikova köyünde kazı esnasında köylüler tarafından bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Çöl varanı, gerekli tetkiklerin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, nesli tükenmekte olan çöl varanının (varanus griseus) kazı esnasında köylüler tarafından bulunduğunu, çöl varanını koruma altına aldıklarını söyledi.

Çöl varanını teslim aldıktan sonra veteriner kontrolünden geçirdiklerini belirten Kalay, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar hayvanı bulduklarında kazı çalışması yapılıyordu. Bu şekilde bulup bize haber verdiler. Kontrollerini yaptık, gayet sağlıklı bir çöl varanı. Varanus griseus Latince ismi, Türkçe olarak da çöl varanı veya dev kertenkele olarak bilinen bir yaban hayvanıdır. Bizim ilimiz sınırları içerisinde Cizre ve Silopi ilçesine bağlı 15 köyde yaşam alanları var. Ülkemizde ise sadece Şanlıurfa ve burada bulunuyor."

Çöl varanının genellikle örümcek ve hayvanların yumurtalarıyla beslendiğini ifade eden Kalay, yetişkin varanın yaklaşık 1,2 metreye kadar uzayabildiğini sözlerine ekledi.

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözlerAK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çöl varanı şırnak

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.