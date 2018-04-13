Cizre’de polis vatandaşlara kandil simidi dağıttı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Polis, camilere akın eden vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Miraç Kandili, Türkiye’nin dört bir köşesinde olduğu gibi Şırnak’ın Cizre ilçesinde de ilahiler, salâvatlar ve dualar eşliğinde ihya edildi. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, Cizre’de büyük bir coşkuyla ihya edildi. Hz. Nuh Nebi Camii ve tarihi Ulu Cami’de düzenlenen Miraç Kandili programına çok sayıda vatandaş katıldı. Cizre Müftülüğünün katkılarıyla imamların okuduğu Kürtçe mevlit dinleyenleri mest etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda Kürtçe İlahi Grubu ve din görevlileri tarafından Kürtçe mevlit okundu.

Kandil programı öncesi cami avlusunda vatandaşlara kandil simidi dağıtan polis memurları da daha sonra vatandaşlarla birlikte ellerini semaya kaldırıp dua etti. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara bin 100 paket kandil simidi dağıttı. Vatandaşlar, böyle manevi bir gecede kandil simidi dağıtan Cizre İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ettiler.