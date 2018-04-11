Cizre’de şehit polisler için mevlit okutuldu

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, vatanın mukaddesatı uğruna canını veren, aziz şehitlerin ruhları için Hz. Nuh Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, ilçe protokolü, STK temsilci ve üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programı müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi. Okunan Mevlid-i Şerifin ardından emniyet mensupları tarafından vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! Artık orada saklanıyor
Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
Suriye hava sahası trafiği durdu
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum