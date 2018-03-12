HABER

Cizre'de şehitler için İstiklal Marşı klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kabulünün 97'nci yılında İstiklal Marşı'nın 41 mısrasının Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, İlçe Müftüsü Yılmaz ile polis memurları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarca seslendirildiği klip hazırlandı - "Korkma" isimli klipte terör saldırılarının ardından başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı ilçedeki değişim ve gelişim ile Kırmızı Medrese, Ulu Cami, Cizre Köprüsü ve Mem-u Zin Türbesi gibi tarihi değerler drone görüntüleriyle yansıtılıyor - Kaymakam Arıcan: - "Bu İstiklal Marşı Projemizi bütün şehitlerimize ithaf ediyoruz"

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İstiklal Marşı'nın şehit güvenlik güçleri için seslendirildiği klip hazırlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılında 41 mısrasının Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ile polis memurları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarca seslendirildiği klip çekildi.

"Korkma" isimli klipte terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırılarının ardından başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı ilçede 2 yılda sağlanan gelişim ve değişim ile Kırmızı Medrese, Ulu Cami, Cizre Köprüsü ve Mem-u Zin Türbesi gibi tarihi değerler drone görüntüleri ile yansıtılıyor.

- "Projemizi bütün şehitlerimize ithaf ediyoruz"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce ilçede yaşanan terör saldırılarına değinerek, devletin verdiği destek ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde Cizre'de terörün izlerinin tamamen silindiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 97'nci yılında Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayata geçirdikleri proje kapsamında, "Korkma" klibini hazırladıklarını dile getiren Arıcan, şehrin tarihi yerlerinin ve yürütülen hizmetlerin yansıtıldığı klibin Ahmet Zeybekoğlu imzasıyla çekildiğini aktardı.

Arıcan, Cizre'nin artık gerçekleşen projelerle, tarihi ve kültürüyle anılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne işaret ederek, "Hükümetimizin bizlere desteği sayesinde Kaymakamlık ve belediye olarak iki yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Cizre'yi farklı bir konuma getirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bu çalışmaların daha başında olunduğuna dikkati çeken Arıcan, devam eden ve uygulayacakları daha çok proje olduğunu vurguladı.

Arıcan, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmalarımız sürecek. Bu İstiklal Marşı Projemizi de bütün şehitlerimize ithaf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İke de İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılında toplumun her kesimini kapsayan bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıllardır terörle anılan ve gündeme gelen ilçenin, bayrağına, milletine, devletine ne kadar sadık olduğunu göstermeyi amaçladıklarına işaret eden İke, projenin uygulanmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

İke, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cizre istiklal marşı şırnak

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü

İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti

Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti

Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...

Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da son dakika operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Ankara'da son dakika operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Gri başlı kız kuşu için Kızılırmak Deltası'na geldiler

Gri başlı kız kuşu için Kızılırmak Deltası'na geldiler

Hostes Eda'nın ölümü aynı şirkette kabin şefi olarak çalışan kız kardeşini yasa boğdu

Hostes Eda'nın ölümü aynı şirkette kabin şefi olarak çalışan kız kardeşini yasa boğdu

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

Yazar Tekin Yılmaz: “Kitap okuyan insan, sütün kaymağı gibidir”

Yazar Tekin Yılmaz: “Kitap okuyan insan, sütün kaymağı gibidir”

Miniklerden Afrin’e anlamlı destek

Miniklerden Afrin’e anlamlı destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.