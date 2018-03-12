Cizre'de şehitler için İstiklal Marşı klibi

İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 97'nci yılında Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayata geçirdikleri proje kapsamında, "Korkma" klibini hazırladıklarını dile getiren Arıcan, şehrin tarihi yerlerinin ve yürütülen hizmetlerin yansıtıldığı klibin Ahmet Zeybekoğlu imzasıyla çekildiğini aktardı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce ilçede yaşanan terör saldırılarına değinerek, devletin verdiği destek ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde Cizre'de terörün izlerinin tamamen silindiğini söyledi.

"Korkma" isimli klipte terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırılarının ardından başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı ilçede 2 yılda sağlanan gelişim ve değişim ile Kırmızı Medrese, Ulu Cami, Cizre Köprüsü ve Mem-u Zin Türbesi gibi tarihi değerler drone görüntüleri ile yansıtılıyor.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılında 41 mısrasının Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ile polis memurları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarca seslendirildiği klip çekildi.

Arıcan, Cizre'nin artık gerçekleşen projelerle, tarihi ve kültürüyle anılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne işaret ederek, "Hükümetimizin bizlere desteği sayesinde Kaymakamlık ve belediye olarak iki yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Cizre'yi farklı bir konuma getirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bu çalışmaların daha başında olunduğuna dikkati çeken Arıcan, devam eden ve uygulayacakları daha çok proje olduğunu vurguladı.

Arıcan, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışmalarımız sürecek. Bu İstiklal Marşı Projemizi de bütün şehitlerimize ithaf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İke de İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılında toplumun her kesimini kapsayan bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıllardır terörle anılan ve gündeme gelen ilçenin, bayrağına, milletine, devletine ne kadar sadık olduğunu göstermeyi amaçladıklarına işaret eden İke, projenin uygulanmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

İke, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.